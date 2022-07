De Ketelaere - Milan | chiusura a un passo | il retroscena dell' allenatore del Bruges

DiMarzio : #Calciomercato | Il @acmilan ha trovato l'accordo con il @ClubBrugge per #DeKetelaere: si discutono gli ultimi dett… - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, #DeKetelaere rinuncia ad una parte di ingaggio per agevolare la chiusura della trattativa… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan, #DeKetelaere fa un altro passo verso i rossoneri: le ultime - KeKe41203172 : RT @DAZN_IT: ?? De Ketelaere arriverà nelle prossime ore a Milano #Milan #DAZN - STnews365 : Il tecnico del Bruges: 'Per De Ketelaere era mentalmente pesante stare qui'. Così Carl Hoefkens, allenatore dei ner… -

Il mercato delprocede su due rette parallele. Da un lato gli acquisti, le entrate, Dee Ziyech, Tanganga e Sanches, dall'altro i rinnovi, perni dello scudetto da accontentare e giovani da blindare. ...Sono parole che sanno di addio imminente quelle che il tecnico del Bruges Carl Hoefkens ha speso per Charles De, ormai decisamente indirizzato verso il. Eccole. "Come allenatore, voglio che tutti coloro che sono in campo siano in grado di dare il 100% in ogni momento. Se qualcuno dice che non ...Dopo diverse settimane, la trattativa per il passaggio di Charles De Ketelaere al Milan è ormai giunta alle battute finali. Il talento belga non si sta neanche più allenando con il Bruges. Come spiega ...L'allenatore del Brugge Carl Hoefkens si è sbilanciato definitivamente sull'imminente arrivo di De Ketelaere al Milan ...