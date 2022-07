De Ketelaere è un nuovo giocatore del Milan (Di venerdì 29 luglio 2022) De Ketelaere sarà un nuovo giocatore del Milan. Una partita lunghissima che, finalmente, sembra essere arrivata al lieto fine. La svolta sicuramente è stata dal giocatore che, pur di assecondare il passaggio al Milan, sembra disposto a ridursi l’ingaggio. Siamo allo scambio dei documenti, sembra questo il punto fermo della situazione, la giornata chiave per la chiusura della telenovela sembra essere oggi. Un Milan deciso che è andato dritto su De Ketelaere. Un giocatore fortemente voluto, in una trattativa lunga ed estenuante. Il giocatore, come detto in un nostro articolo, sarà prezioso per Pioli e aumenterà la qualità sulla trequarti. Il giocatore al massimo lunedi dovrebbe essere a ... Leggi su zon (Di venerdì 29 luglio 2022) Desarà undel. Una partita lunghissima che, finalmente, sembra essere arrivata al lieto fine. La svolta sicuramente è stata dalche, pur di assecondare il passaggio al, sembra disposto a ridursi l’ingaggio. Siamo allo scambio dei documenti, sembra questo il punto fermo della situazione, la giornata chiave per la chiusura della telenovela sembra essere oggi. Undeciso che è andato dritto su De. Unfortemente voluto, in una trattativa lunga ed estenuante. Il, come detto in un nostro articolo, sarà prezioso per Pioli e aumenterà la qualità sulla trequarti. Ilal massimo lunedi dovrebbe essere a ...

