De Ketelaere al Milan | è fatta | atteso in Italia nei prossimi giorni

DiMarzio : #Calciomercato | Il @acmilan ha trovato l'accordo con il @ClubBrugge per #DeKetelaere: si discutono gli ultimi dett… - DAZN_IT : ?? De Ketelaere arriverà nelle prossime ore a Milano #Milan #DAZN - Gazzetta_it : Milan-De Ketelaere, è fatta: al Bruges 32 milioni + 3 di bonus, visite previste tra domenica e lunedì ??????… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Milan #DeKetelaere, è fatta: visite mediche tra domenica e lunedì - FzzOh18 : RT @FraNasato: Secondo @sachatavolieri la percentuale sulla rivendita di De Ketelaere sarà del 15% #Milan -

È fatta per il colpo di mercato del. Charles Desarà infatti molto presto un giocatore rossonero. Il club ha trovato l'accordo definitivo con il Bruges a 32 milioni più tre di bonus. Il talento belga sbarcherà a Milano ..., chiuso De. Il Napoli continua a fare i conti con il tema portiere. I partenopei sono in cerca di un abile estremo difensore dopo l'addio di Ospina , identificato in particolare in ...È fatta per il trasferimento di Charles De Ketelaere al Milan. C’è il giorno delle visite mediche…. È fatta per il trasferimento di Charles De Ketelaere al Milan! Ebbene, secondo Di… Leggi Maldini e ...Accordo totale per De Ketelaere al Milan. I rossoneri hanno chiuso la trattativa con il Bruges dopo un lungo tira e molla, assicurandosi il giovane e talentuoso fantasista belga. In queste ore i club ...