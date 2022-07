De Giovanni rompe il silenzio: lettera da brividi sui social dopo l’infarto (Di venerdì 29 luglio 2022) Nelle scorse settimane c’è stata grande apprensione per le condizioni del noto scrittore napoletano, Maurizio De Giovanni. Da circa una settimana, ha avuto la possibilità di tornare a casa dopo l’attacco cardiaco. Lo stesso De Giovanni, nelle scorse ore, ha rotto il silenzio, pubblicando una lettera da pelle d’oca sul proprio profilo Facebook: “Batte. Batte ancora. Non che abbia mai smesso, naturalmente. Diciamo che a un certo punto s’è inventato una storia, e mentre me la raccontava si è così tanto immedesimato da diventare un po’ troppo realistico. Ha detto: immaginiamo che decida di fermarmi. Che questo velo di sudore freddo, questo senso di oppressione che senti in petto, questo dolorino scemo in mezzo alle scapole sia l’inizio di un processo irreversibile. Maurizio De ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 29 luglio 2022) Nelle scorse settimane c’è stata grande apprensione per le condizioni del noto scrittore napoletano, Maurizio De. Da circa una settimana, ha avuto la possibilità di tornare a casal’attacco cardiaco. Lo stesso De, nelle scorse ore, ha rotto il, pubblicando unada pelle d’oca sul proprio profilo Facebook: “Batte. Batte ancora. Non che abbia mai smesso, naturalmente. Diciamo che a un certo punto s’è inventato una storia, e mentre me la raccontava si è così tanto immedesimato da diventare un po’ troppo realistico. Ha detto: immaginiamo che decida di fermarmi. Che questo velo di sudore freddo, questo senso di oppressione che senti in petto, questo dolorino scemo in mezzo alle scapole sia l’inizio di un processo irreversibile. Maurizio De ...

AngoloDV : Maurizio De Giovanni rompe il silenzio e parla del malore cardiaco #mauriziodegiovanni #angolodellenotizie #isola… - rogai_giovanni : RT @intuslegens: Il consumatore perfetto non sceglie, ma consuma tutto ciò che il potere decide. La vaccinazione perenne è una spinta verso… - Giovanni_2712 : @illuminista2 @OfficialSSLazio Nun state sempre a critica e a rompe er cazzo c ha preso capitan Romagnoli casale qu… - SCrisicelli : @86_longo @giovanni_delle @mattettettetteo @matte00383890 Daniele non so rischia che se non si chiude in fretta CDK… - felice_modica : @giovanni_barba Noi agricoltori siamo brava gente che sopporta e non rompe i coglioni. Per questo non ci caga nessuno -