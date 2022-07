Dayane Mello rilascia uno sfogo | “Sono stanca di essere giudicata…”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 29 luglio 2022)unosul suo profilo Twitter: “digiudicata”: ecco cosa è emerso dalle sue paroleè amatissima da intere generazioni grazie alla sua brillante carriera costruita negli anni. La giovane modella e mamma della piccola Sofia è riuscita col tempo a spaziare da un ruolo all’altro. Da concorrente in diversi reality show alla conduzione nel format Pupa Party, fino al lancio del suo primo brand “– DAY AND YOU”. L’ex gieffina lo scorso 23 luglio ha lanciato la sua prima linea di costumi in collaborazione con un noto brand. Leggi anche –> gf vip party svelati i nomi della prossima conduzione Le parole dell’ex gieffina Lanelle ultime ore ...