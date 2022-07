Daniele Franci, il direttore teatrale arrestato per violenza sessuale: tra le pratiche estreme la simulazione di strangolamento (Di venerdì 29 luglio 2022) violenza sessuale aggravata e reiterata su una decina di allievi, tutti maschi, alcuni dei quali minorenni. Con questa accusa Daniele Franci, direttore artistico dell’associazione teatrale di Reggio Emilia “Etoile Centro teatrale”, è rinchiuso nel carcere di Modena dal 28 luglio. Le indagini dei carabinieri hanno avuto inizio lo scorso aprile, quando uno di questi ragazzi ha denunciato le violenze, aprendo la strada a confessioni analoghe da parte di altri allievi. Franci avrebbe iniziato ad abusare di loro nel 2016 e secondo le indagini avrebbe sperimentato anche pratiche estreme, fino a simulare uno strangolamento su una delle vittime. Tra i ragazzi coinvolti nelle violenze di Franci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022)aggravata e reiterata su una decina di allievi, tutti maschi, alcuni dei quali minorenni. Con questa accusaartistico dell’associazionedi Reggio Emilia “Etoile Centro”, è rinchiuso nel carcere di Modena dal 28 luglio. Le indagini dei carabinieri hanno avuto inizio lo scorso aprile, quando uno di questi ragazzi ha denunciato le violenze, aprendo la strada a confessioni analoghe da parte di altri allievi.avrebbe iniziato ad abusare di loro nel 2016 e secondo le indagini avrebbe sperimentato anche, fino a simulare unosu una delle vittime. Tra i ragazzi coinvolti nelle violenze di...

