Dall'incontro con Putin al viaggio a Pechino all'insaputa di Draghi: cosa c'è nei nuovi documenti degli 007 su Salvini, Capuano e la Russia (Di venerdì 29 luglio 2022) Un incontro tra Matteo Salvini e Vladimir Putin pensato per il 31 maggio. E un tentativo di contatto con la Cina attraverso l'ambasciata per riferirgli del viaggio a Mosca per la pace in programma dal 3 al 7 del mese. Il tutto all'insaputa del governo Draghi. Dopo la storia del funzionario che chiede se i ministri della Lega si dimetteranno arrivano nuove rivelazioni su Antonio Capuano e il Capitano. E intanto nasce una polemica nella polemica. Ieri il responsabile dei servizi segreti Franco Gabrielli aveva detto che le notizie che chiamavano in causa «l'intelligence nazionale» erano «prive di fondamento». Oggi a rispondergli è il direttore della Stampa Massimo Giannini: «I dettagli sugli incontri e sulle conversazioni tra Kostyukov e Capuano sono contenuti in ...

