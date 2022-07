Dal Napoli il sostituto di Pogba? Nuovo pallino per il centrocampo bianconero (Di venerdì 29 luglio 2022) La Juventus deve far fronte all’infortunio in allenamento di Paul Pogba, che ha spiazzato la società bianconera. Pogba ha subito un infortunio al ginocchio e, secondo Repubblica, le vie del recupero sono due: la prima implicherebbe la meniscectomia, che lascerebbe la stella francese fuori per 2 mesi, salvando il Mondiale ma potrebbe peggiorare la condizione futura del ginocchio. La seconda via sarebbe quella più lunga per tempi ( inizio 2023), ma sicura a livello di salute, e vorrebbe voler dire addio al Mondiale e la Juventus dovrebbe mettere a segno un altro colpo a centrocampo per tamponare la mancanza di Pogba. Juventus Pogba Ruiz Con questo presupposto sempre la fonte lancia l’indiscrezione che vedrebbe la Juventus pensare al colpo Fabian Ruiz dal Napoli. Con il ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 29 luglio 2022) La Juventus deve far fronte all’infortunio in allenamento di Paul, che ha spiazzato la società bianconera.ha subito un infortunio al ginocchio e, secondo Repubblica, le vie del recupero sono due: la prima implicherebbe la meniscectomia, che lascerebbe la stella francese fuori per 2 mesi, salvando il Mondiale ma potrebbe peggiorare la condizione futura del ginocchio. La seconda via sarebbe quella più lunga per tempi ( inizio 2023), ma sicura a livello di salute, e vorrebbe voler dire addio al Mondiale e la Juventus dovrebbe mettere a segno un altro colpo aper tamponare la mancanza di. JuventusRuiz Con questo presupposto sempre la fonte lancia l’indiscrezione che vedrebbe la Juventus pensare al colpo Fabian Ruiz dal. Con il ...

annatrieste : Si soffre per chi è andato via ma chi è arrivato, dal momento che ha deciso di vestire la maglia azzurra, merita, a… - claudioruss : Carnevali, ad del #Sassuolo, a Sky: “#Raspadori? Non abbiamo bisogno di vendere, ma frenare un calciatore che ha am… - tvdellosport : ? SPALLETTI CACCIA OSIMHEN DAL CAMPO Momenti di tensione nel corso dell’allenamento del Napoli tra il tecnico Luci… - gianni_marca : RT @gianni_marca: Causa impossibilità di spostamento in quel periodo, Vendo volo da Napoli + soggiorno dal 13 al 20/08 in residence (bilo)… - giampodda : RT @comitato_daje: Ma chi l'ha detto che solo al Nord si fanno bene? ?L’impianto di #Acerra ha salvato e salva Napoli dalle emergenze rifi… -