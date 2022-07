Dai terroristi del fuoco danni al paesaggio per miliardi

Leggi su agi

(Di venerdì 29 luglio 2022) AGI - Dopo la siccità, gli incendi. L'Italia continua a bruciare da giorni. I roghi non si contano più. Dall'inizio dell'anno in media più un incendio al giorno. E oggi sono più che triplicati. Venti a Roma in un solo giorno. Erasmo D'Angelis, segretario generale dell'Autorità di bacino dell'Italia Centrale, non ha dubbio alcuno: “Il territorio è stato abbandonato a sé stesso. Non c'è più alcun controllo certo. Trent'anni fa c'erano le vedette, il Wwf, Legambiente che facevano un po' d'avvistamenti, ma la sensazione è che da quando la Forestale è confluita nei Carabinieri tutto un mondo sia andato un po' a rotoli, riducendo di gran lunga la propria efficienza, con tutto il rispetto per i Carabinieri, sia chiaro… Ma intorno ai forestali c'era tutto un ambiente, fatto anche di associazioni ecologiste, che vigilava. Ora tutto questo mi sembra venuto meno”. Il riferimento di D'Angelis è ...