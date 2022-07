webecodibergamo : Da piazzale Marconi a Colle Aperto, 200 panchine rinascono grazie ai ragazzi del Patronato - lapierpierina : @Marxtrixx @rodcostakiwi @giorgio_gori L’aspetterò questa sera alle 19.00 al mio rientro da Milano come pendolare i… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via Ostiense, tra il G.R.A. e viale Marconi; a via Tor de' Schiavi, tra piazzal… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: #Bogliasco, da venerdì a domenica l'appuntamento con la Sagra dei #Pansoti nel piazzale delle Scuole. Dalle 19 sarà possi… -

L'Eco di Bergamo

... con partenza da piazza Simoncelli alle ore 17.00 lungo il seguente itinerario: Piazza Simoncelli - via Perilli - Via Bovio - Lungomaredella Libertà - Lungomare Alighieri - ...Per cominciare, si è stabilito di procedere alla sistemazione di 200 panchine poste sul tracciato che va daa Colle Aperto, e, per essere puntuali, in, Viale Papa ... Da piazzale Marconi a Colle Aperto, 200 panchine rinascono grazie ai ragazzi del Patronato Bergamo - I ragazzi del Centro Meta del Patronato San Vincenzo hanno preso parte a un progetto sperimentale per la manutenzione degli arredi cittadini proposto dall'Assessorato al verde pubblico. "L'a ...Il progetto I ragazzi del Centro Meta del Patronato San Vincenzo hanno contribuito a rimettere a nuovo le panchine del centro di Bergamo. In questi mesi i ragazzi del Centro Meta del Patronato San Vin ...