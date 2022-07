Cristina D’Avena mostra sua sorella e i fan in coro: “Siete bellissime” (Di venerdì 29 luglio 2022) Cristina D’Avena ha posato su Instagram in una serie di foto con sua sorella Clarissa raccontando al pubblico le emozioni di una serata irripetibile. Il pubblico ha tuonato in maniera positiva. L’età per loro sembra essersi fermata con un orologio biologico totalmente differente da quello delle altre persone. Oltre alla bellezza c’è grande talento e L'articolo chemusica.it. Leggi su chemusica (Di venerdì 29 luglio 2022)ha posato su Instagram in una serie di foto con suaClarissa raccontando al pubblico le emozioni di una serata irripetibile. Il pubblico ha tuonato in maniera positiva. L’età per loro sembra essersi fermata con un orologio biologico totalmente differente da quello delle altre persone. Oltre alla bellezza c’è grande talento e L'articolo chemusica.it.

kewpje : a me fa piangere che cristina d’avena non abbia avuto una cristina d’avena durante la sua infanzia ?? - marzia75 : @MatteoPrato Vorrei andare a Vinci stasera, alla festa dell'unicorno con Leonardo, c'é Cristina D'Avena in concerto… - poisonedoracle : RT @outofmew: Grazie Cristina D’Avena @CristinaDAvena - facciamoride : @rulajebreal Fai come Cristina d'avena - ImAJejuneStar : Domani sera c'è Cristina D'Avena alla festa del paese e qua si organizzano gruppi per andare a sentirla -