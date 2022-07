Cristiano Ronaldo torna a casa, avviati i contatti con lo Sporting Lisbona: decisivo il fattore Champions (Di venerdì 29 luglio 2022) Cristiano Ronaldo è sempre più vicino al ritorno a casa, allo Sporting Lisbona. Il portoghese ha comunicato ufficialmente al Manchester United la sua decisione di cambiare maglia e sono state avviate alcune trattative nelle ultime settimane. L’ultima stagione con i Red Devils non è stata di certo positiva e si è conclusa con la mancata qualificazione in Champions League, aspetto molto importante per un calciatore protagonista anche sotto l’aspetto commerciale. Dopo un avvio molto positivo, il rendimento dell’ex Juventus non è stato all’altezza e il calciatore è risultato demotivato soprattutto nella seconda parte della stagione. Cristiano Ronaldo ha dimostrato in tutti i modi il suo desiderio di cambiare maglia, non si è presentato all’allenamento e ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 29 luglio 2022)è sempre più vicino al ritorno a, allo. Il portoghese ha comunicato ufficialmente al Manchester United la sua decisione di cambiare maglia e sono state avviate alcune trattative nelle ultime settimane. L’ultima stagione con i Red Devils non è stata di certo positiva e si è conclusa con la mancata qualificazione inLeague, aspetto molto importante per un calciatore protagonista anche sotto l’aspetto commerciale. Dopo un avvio molto positivo, il rendimento dell’ex Juventus non è stato all’altezza e il calciatore è risultato demotivato soprattutto nella seconda parte della stagione.ha dimostrato in tutti i modi il suo desiderio di cambiare maglia, non si è presentato all’allenamento e ...

