Cristiano Ronaldo si infuria: "Fake news ogni giorno su di me, altrimenti la stampa non farebbe soldi" (Di venerdì 29 luglio 2022) Da settimane si parla della volontà di Cristiano Ronaldo di lasciare il Manchester United. Dopo le voci sulla Roma e il Napoli, l'ex pallone d'oro portoghese si è letteralmente imbufalito su...

