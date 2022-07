Crisi di governo e legge elettorale. Cosa aspettarci? (Di venerdì 29 luglio 2022) Dopo l’estate saremo chiamati a votare per il rinnovo delle Camere del Parlamento: un voto anticipato dovuto alla Crisi di governo, che non ha potuto trovare soluzione diversa dallo scioglimento delle Camere ad opera del Capo dello Stato. Il presidente del Consiglio ha rassegnato le dimissioni in quanto i parlamentari del MoVimento 5 Stelle non hanno partecipato al voto di fiducia in occasione della conversione in legge del decreto legge n. 50/2022, c.d. “Decreto aiuti”, nella seduta del Senato del 14 luglio. Mario Draghi, del resto, aveva ricevuto l’incarico di formare e guidare un governo di unità nazionale, sostenuto dalla più ampia maggioranza parlamentare per far fronte alla situazione di emergenza in cui versava il Paese: visto il rifiuto di una componente importante della maggioranza di votare ... Leggi su formiche (Di venerdì 29 luglio 2022) Dopo l’estate saremo chiamati a votare per il rinnovo delle Camere del Parlamento: un voto anticipato dovuto alladi, che non ha potuto trovare soluzione diversa dallo scioglimento delle Camere ad opera del Capo dello Stato. Il presidente del Consiglio ha rassegnato le dimissioni in quanto i parlamentari del MoVimento 5 Stelle non hanno partecipato al voto di fiducia in occasione della conversione indel decreton. 50/2022, c.d. “Decreto aiuti”, nella seduta del Senato del 14 luglio. Mario Draghi, del resto, aveva ricevuto l’incarico di formare e guidare undi unità nazionale, sostenuto dalla più ampia maggioranza parlamentare per far fronte alla situazione di emergenza in cui versava il Paese: visto il rifiuto di una componente importante della maggioranza di votare ...

Mov5Stelle : Guardiamo però i fatti e ricostruiamoli con onestà. Il governo, su volontà del Pd, ha inserito una norma per costru… - Giorgiolaporta : Se provi a dire che le case farmaceutiche hanno interesse a vendere un #vaccino, sei un gomblottista; poi però se d… - Agenzia_Ansa : Di Maio: 'Salvini chiarisca su Russia, allarme massimo'. 'Ombre russe su crisi di governo molto preoccupanti' #ANSA… - mimmoanzivino : RT @AnnamariaBiello: Ora vengono fuori le verità! Durante la crisi di governo telefonate continue tra il cavaliere senza cavallo e l’ambasc… - FabrizioBarb : Non ho la forza per ascoltare B. Ma vedo che la sua influenza sul paese è ancora pesante e perniciosa come si è vis… -