Crisi climatica, nei telegiornali italiani le notizie sul tema sono meno dell'1%. Laganà: "Grave errore editoriale" (Di venerdì 29 luglio 2022) La Crisi climatica non trova spazio nelle edizioni serali dei principali telegiornali italiani. Un recente studio pubblicato da Greenpeace Italia e realizzato dall'Osservatorio di Pavia ha evidenziato che nei programmi televisivi di prima serata trasmessi da Rai, Mediaset e La7, la questione del cambiamento climatico è stata trattata in meno dell'1% delle notizie comunicate. Il problema è ignorato anche dai programmi di approfondimento. La ricerca ha esaminato tutte le edizioni di prima serata dei telegiornali andati in onda su Rai, Mediaset e La7 e un campione di sei trasmissioni televisive di approfondimento (Unomattina e Cartabianca per la Rai, Mattino 5 news e Quarta Repubblica per Mediaset, L'Aria che tira e Otto e mezzo per La7). L'analisi ha ...

