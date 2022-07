Cresce la sottoccupazione in Europa e Italia | le più colpite sono sempre le donne

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 29 luglio 2022) C’è chi non lavora, perché il lavoro non lo trova, chi viene pagato meno di quanto dovrebbe, chi il lavoro non lo cerca nemmeno più perché scoraggiato, chi preferisce non lavorare. Ma c’è anche chi non lavora quanto vorrebbe. Perché il mercato del lavoro non glielo permette. Un fenomeno in aumento ine che colpisce soprattutto le, come evidenzia il report di Eurofund. In questo caso si parla di labour slack (lavoro debole) facendo riferimento allo scarto tra il lavoro desiderato e quello disponibile. Ulteriori manifestazioni del sottoutilizzo della forza lavoro, secondo lo schema dell’organizzazione internazionale del lavoro (Oil),poi la sovraqualificazione, ovvero quando le persone svolgono un impiego rispetto al quale hanno qualifiche o competenze più elevate, e le retribuzioni inadeguate. Il fenomeno del ‘labour ...