Covid, superati in Abruzzo i 500mila contagiati da inizio Pandemia (Di venerdì 29 luglio 2022) L'Aquila - Sono 2195 i casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza - al netto dei riallineamenti - a 501897. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 20 nuovi casi (di età compresa tra 68 e 89 anni, 3 in provincia di Teramo, 2 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Pescara, mentre 13 decessi sono risalenti al periodo gennaio-luglio 2022 e inseriti solo oggi dalla Asl di Pescara) e sale a 3474. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 451740 dimessi/guariti (+1763 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 46683 (+410 rispetto a ieri). Di questi, 283 pazienti (+4 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 8 (-3 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore ...

