Covid, oggi nel Lazio 3958 nuovi contagi e 16 morti: il bollettino aggiornato (Di venerdì 29 luglio 2022) Covid, Lazio. Un monitoraggio continuo e costante dei casi Covid sul territorio è fondamentale per arrivare preparati al prossimo autunno, in cui le temperature scenderanno e la circoLazione virale potrebbe diventare maggiore. Ecco il bollettino aggiornato per oggi, venerdì 29 luglio. Leggi anche: Quarta dose nel Lazio, le prenotazioni dalle 20 di stasera: ecco come fare Il bollettino Covid per oggi contagi: 3958 (scorso venerdì 6108) -35% Ricoveri: -12 Terapie intensive: -7 morti: 16 Dati in aggiornamento nelle prossime ore su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 29 luglio 2022). Un monitoraggio continuo e costante dei casisul territorio è fondamentale per arrivare preparati al prossimo autunno, in cui le temperature scenderanno e la circone virale potrebbe diventare maggiore. Ecco ilper, venerdì 29 luglio. Leggi anche: Quarta dose nel, le prenotazioni dalle 20 di stasera: ecco come fare Ilper(scorso venerdì 6108) -35% Ricoveri: -12 Terapie intensive: -7: 16 Dati in aggiornamento nelle prossime ore su Il Corriere della Città.

preglias : Oggi la mia quarta dose di vaccino Anti-COVID-19! - Agenzia_Ansa : Da oggi è in onda sulle reti Rai lo spot che invita gli over 60 e la popolazione fragile a fare la vaccinazione ant… - infoitinterno : Covid Emilia Romagna oggi, il bollettino del 29 luglio 2022 - kitty_b88 : RT @Martinetus: Mi è arrivato ora dalla mia asl un sms con cui mi notificano che in base al tampone fatto oggi sono risultato positivo alla… - CorriereCitta : Covid, oggi nel Lazio 3958 nuovi contagi e 16 morti: il bollettino aggiornato -