Covid oggi Italia, report Iss: Rt scende, giù i ricoveri (Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – L’indice Rt scende, cala l’incidenza, diminuiscono i ricoveri in area medica. E’ il quadro del Covid in Italia secondo quanto riporta oggi il monitoraggio settimanale Covid della Cabina di regia Istituto superiore di sanità-ministero della Salute. Nel periodo 6-19 luglio, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici di Covid-19 in Italia scende a 1,03 (range 1,02-1,04), in diminuzione rispetto alla settimana precedente (1,23), ma ancora sopra la soglia epidemica. Cala anche l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero, che scende sotto la soglia epidemica: Rt 0,95 (0,94-0,97) al 19 luglio, contro Rt 1 (0,98-1,02) al 12 luglio. Resta sotto quota mille casi per 100mila abitanti, e ... Leggi su italiasera (Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – L’indice Rt, cala l’incidenza, diminuiscono iin area medica. E’ il quadro delinsecondo quanto riportail monitoraggio settimanaledella Cabina di regia Istituto superiore di sanità-ministero della Salute. Nel periodo 6-19 luglio, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici di-19 ina 1,03 (range 1,02-1,04), in diminuzione rispetto alla settimana precedente (1,23), ma ancora sopra la soglia epidemica. Cala anche l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero, chesotto la soglia epidemica: Rt 0,95 (0,94-0,97) al 19 luglio, contro Rt 1 (0,98-1,02) al 12 luglio. Resta sotto quota mille casi per 100mila abitanti, e ...

