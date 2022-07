Covid, news di oggi. Bollettino: 54.088 casi e 244 morti. Tasso positività al 19,2%. LIVE (Di venerdì 29 luglio 2022) In calo i ricoveri ordinari (-143) e le terapie intensive (-6) nelle ultime 24 ore. Sono 281.658 i tamponi processati. Monitoraggio Iss: l'incidenza settimanale scende a 727, l'Rt è a 1,03. Rezza: "Contagi in lenta riduzione ma prudenza e quarta dose per over 60". L'Istituto superiore di Sanità: "Un caso di variante 'Centaurus' registrato in Italia" Leggi su tg24.sky (Di venerdì 29 luglio 2022) In calo i ricoveri ordinari (-143) e le terapie intensive (-6) nelle ultime 24 ore. Sono 281.658 i tamponi processati. Monitoraggio Iss: l'incidenza settimanale scende a 727, l'Rt è a 1,03. Rezza: "Contagi in lenta riduzione ma prudenza e quarta dose per over 60". L'Istituto superiore di Sanità: "Un caso di variante 'Centaurus' registrato in Italia"

