Covid: l'incidenza scende a 727, Rt giù a 1,03 (Di venerdì 29 luglio 2022) AGI - scende l'incidenza settimanale a livello nazionale, e l'Rt è in diminuzione rispetto alla scorsa settimana, ma oltre la soglia epidemica. È quanto emerge dai dati del monitoraggio settimanale della cabina di regia, diffusi dall'Iss. "scende l'incidenza settimanale a livello nazionale: 727 ogni 100.000 abitanti (22/07/2022 -28/07/2022) vs 977 ogni 100.000 abitanti (15/07/2022 -21/07/2022) - si legge nel report odierno - nel periodo 6 - 19 luglio 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,03 (range 1,02-1,04), in diminuzione rispetto alla settimana precedente (quando era pari a 1,23, ndr), ma sopra la soglia epidemica. L'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è anch'esso in diminuzione e sotto la soglia epidemica: Rt=0,95 (0,94-0,97) al 19/07/2022 vs Rt=1 ... Leggi su agi (Di venerdì 29 luglio 2022) AGI -l'settimanale a livello nazionale, e l'Rt è in diminuzione rispetto alla scorsa settimana, ma oltre la soglia epidemica. È quanto emerge dai dati del monitoraggio settimanale della cabina di regia, diffusi dall'Iss. "l'settimanale a livello nazionale: 727 ogni 100.000 abitanti (22/07/2022 -28/07/2022) vs 977 ogni 100.000 abitanti (15/07/2022 -21/07/2022) - si legge nel report odierno - nel periodo 6 - 19 luglio 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,03 (range 1,02-1,04), in diminuzione rispetto alla settimana precedente (quando era pari a 1,23, ndr), ma sopra la soglia epidemica. L'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è anch'esso in diminuzione e sotto la soglia epidemica: Rt=0,95 (0,94-0,97) al 19/07/2022 vs Rt=1 ...

