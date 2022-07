Covid Italia, Iss: Omicron 5 all’86%, trovata anche Centaurus (Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – In Italia continua a crescere la sottovariante Omicron 5 di Sars-CoV-2, ormai predominante, e compare anche BA.2.75, il sottolignaggio di Omicron 2 ribattezzato dai social ‘Centaurus’. E’ quanto emerge dai dati diffusi dall’Istituto superiore di sanità, nell’ambito del monitoraggio settimanale Iss-ministero Salute sull’andamento di Covid-19. Nell’ultima settimana di campionamento disponibile (18-24 luglio) – riporta l’Iss – si evidenzia la seguente distribuzione delle varianti circolanti: Omicron 100%, di cui BA.5 86,0%, BA.4 11,6%, BA.2 1,6%, BA.1 0,8%. Si segnala, inoltre, una sequenza riconducibile al lignaggio BA.2.75 (settimana di campionamento 11-17 luglio). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – Incontinua a crescere la sottovariante5 di Sars-CoV-2, ormai predominante, e compareBA.2.75, il sottolignaggio di2 ribattezzato dai social ‘’. E’ quanto emerge dai dati diffusi dall’Istituto superiore di sanità, nell’ambito del monitoraggio settimanale Iss-ministero Salute sull’andamento di-19. Nell’ultima settimana di campionamento disponibile (18-24 luglio) – riporta l’Iss – si evidenzia la seguente distribuzione delle varianti circolanti:100%, di cui BA.5 86,0%, BA.4 11,6%, BA.2 1,6%, BA.1 0,8%. Si segnala, inoltre, una sequenza riconducibile al lignaggio BA.2.75 (settimana di campionamento 11-17 luglio). L'articolo proviene daSera.

