Covid Italia, 54.088 contagi e 244 morti: bollettino 29 luglio (Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 54.088 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 29 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 244 morti. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 83.238 tra dimessi e guariti. I ricoverati con sintomi sono 10.768, mentre in 400 sono in terapia intensiva. Sale a 19,2% l’indice di positività, mentre sono 282.658 i tamponi processati da ieri. LAZIO – Sono 3.958 i nuovi contagi da coronavirus oggi 29 luglio 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 16 decessi. “Oggi nel Lazio, su 4.259 tamponi molecolari e 20.822 ... Leggi su italiasera (Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 54.088 i nuovida Coronavirus inoggi, 292022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 244. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 83.238 tra dimessi e guariti. I ricoverati con sintomi sono 10.768, mentre in 400 sono in terapia intensiva. Sale a 19,2% l’indice di positività, mentre sono 282.658 i tamponi processati da ieri. LAZIO – Sono 3.958 i nuovida coronavirus oggi 292022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Si registrano altri 16 decessi. “Oggi nel Lazio, su 4.259 tamponi molecolari e 20.822 ...

