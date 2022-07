Covid in Lombardia | 6 847 nuovi positivi | tasso al 17 | 3% A Bergamo +722 casi

ninda1952 : RT @RaiNews: Dati #Covid di oggi. La #Lombardia la regione con il più alto numero di casi - TV2000it : #Covid bollettino di oggi #29luglio 54.088 nuovi casi e 244 morti Nel computo dei decessi una serie di recuperi, s… - Dome689 : RT @webecodibergamo: L'aggiornamento di venerdì 29 luglio - TuttoQuaNews : RT @IlGroane: Covid, in Lombardia cala la percentuale di positività. Meno di 500 casi nel Varesotto - diomededasparta : @LegaLombardaSP Sono le tasse risparmiate sui morti che avete fatto con il Covid? 41.000 morti solo in Lombardia... -

- Sono 6.847 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 29 luglio 2022 in, secondo i dati- 19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 46 morti. Nelle ...- Sono 6.847 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 29 luglio 2022 in, secondo i dati- 19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 46 morti. Nelle ...(Adnkronos) – Sono 54.088 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 29 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero ...Milano, 29 lug. (askanews) – Sono 54.088 i nuovi positivi al Covid accertati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 60.381 registrati di ieri. In aumento, invece, i morti che salgono a 244 ...