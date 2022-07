Covid | 54 088 contagi e 244 decessi nelle ultime 24 ore

(Di venerdì 29 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – COntinua la discesa deiin Italia. Sono infatti 54.088 i nuovi positivi al Coronavirus (ieri 60.381), su un totale di 281.658 tamponi effettuati24 ore. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino emesso dal Ministero della Salute sull'emergenza. Isono 244 (+45 rispetto a ieri), per un totale di 171.882 dall'inizio dell'epidemia. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 400, 6 in meno rispetto a ieri. I pazienti con sintomi nei reparti ordinari sono 10.768, 143 in meno rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 1.323.264 (-29.065), i dimessi/guariti 19.457.330 (-83.238).– Foto Agenziafotogramma.it –(ITALPRESS).

