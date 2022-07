Costa: ‘Spallanzani eccellenza internazionale, sempre in prima linea’ (Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – “L’Istituto Spallanzani di Roma è un’eccellenza nazionale e internazionale, da sempre in prima linea nella gestione delle emergenze sanitarie. La mia visita è innanzitutto l’occasione per ringraziare tutta la squadra dell’Istituto per il prezioso lavoro svolto in questi mesi. Basti pensare che a meno di 48 ore dalla diagnosi di positività per i primi pazienti in Italia i virologi dello Spallanzani sono riusciti ad isolare il virus”. A dirlo il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, a margine della visita odierna all’Istituto nazionale per le Malattie infettive Spallanzani, dove ha incontrato il direttore generale, Francesco Vaia. “sempre i ricercatori dello Spallanzani sono stati i primi al mondo a isolare il virus del vaiolo delle scimmie nel liquido seminale. ... Leggi su italiasera (Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – “L’Istituto Spallanzani di Roma è un’nazionale e, dainlinea nella gestione delle emergenze sanitarie. La mia visita è innanzitutto l’occasione per ringraziare tutta la squadra dell’Istituto per il prezioso lavoro svolto in questi mesi. Basti pensare che a meno di 48 ore dalla diagnosi di positività per i primi pazienti in Italia i virologi dello Spallanzani sono riusciti ad isolare il virus”. A dirlo il sottosegretario alla Salute, Andrea, a margine della visita odierna all’Istituto nazionale per le Malattie infettive Spallanzani, dove ha incontrato il direttore generale, Francesco Vaia. “i ricercatori dello Spallanzani sono stati i primi al mondo a isolare il virus del vaiolo delle scimmie nel liquido seminale. ...

A dirlo il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, a margine della visita odierna all'Istituto nazionale per le Malattie infettive Spallanzani, dove ha incontrato il direttore generale, Francesco Vaia.