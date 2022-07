Così l’azienda dietro TikTok mischiava notizie con propaganda cinese (Di venerdì 29 luglio 2022) Negli ultimi anni non si contano gli interventi di politici e legislatori riguardo a TikTok, il popolarissimo social media gestito dalla compagnia cinese ByteDance. Oltre alle singole controversie su temi che spaziano dalle nevrosi giovanili alla propaganda filorussa, il sospetto diffuso è che l’applicazione possa essere utilizzata dalle autorità cinesi come cavallo di Troia per raccogliere dati e influenzare l’Occidente. E ultimamente stanno emergendo sempre più prove a riguardo. A giugno, grazie a una serie di intercettazioni, Buzz ha scoperto che i dipendenti cinesi avevano ampio accesso ai dati personali degli utenti statunitensi. Questo nonostante ByteDance avesse promesso di trasferirli e confinarli in territorio statunitense. “È chiaro che TikTok rappresenta un rischio inaccettabile per la sicurezza nazionale”, ... Leggi su formiche (Di venerdì 29 luglio 2022) Negli ultimi anni non si contano gli interventi di politici e legislatori riguardo a, il popolarissimo social media gestito dalla compagniaByteDance. Oltre alle singole controversie su temi che spaziano dalle nevrosi giovanili allafilorussa, il sospetto diffuso è che l’applicazione possa essere utilizzata dalle autorità cinesi come cavallo di Troia per raccogliere dati e influenzare l’Occidente. E ultimamente stanno emergendo sempre più prove a riguardo. A giugno, grazie a una serie di intercettazioni, Buzz ha scoperto che i dipendenti cinesi avevano ampio accesso ai dati personali degli utenti statunitensi. Questo nonostante ByteDance avesse promesso di trasferirli e confinarli in territorio statunitense. “È chiaro cherappresenta un rischio inaccettabile per la sicurezza nazionale”, ...

