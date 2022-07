“Così ho capito tutto”. Anna Falchi, perché è finita col l’ex compagno politico dopo tanti anni (Di venerdì 29 luglio 2022) La vita può cambiare anche a 50 anni. Lo sa bene Anna Falchi che si è regalata una rivoluzione: ha detto addio al compagno Andrea Ruggeri con cui ha condiviso una relazione di 11 anni, ha cambiato casa con la figlia Alyssa, quasi 12 anni, avuta da Denny Montesi. Tornata al successo in tv, l’attrice e conduttrice frequenta anche un altro uomo, Walter Rodinò, suo coetaneo. In particolare è stato il portale Dagospia a lanciare la breve: “L’aquilotta è volata via! Anna Falchi e Andrea Ruggieri si sono lasciati. dopo una lunga crisi la showgirl ha fatto la valigia e ha cambiato casa”. Non ci sono ulteriori dettagli, ma a quanto pare c’era già da tempo aria di crisi tra i due. E pensare che soltanto il 22 aprile scorso, in occasione del ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 29 luglio 2022) La vita può cambiare anche a 50. Lo sa beneche si è regalata una rivoluzione: ha detto addio alAndrea Ruggeri con cui ha condiviso una relazione di 11, ha cambiato casa con la figlia Alyssa, quasi 12, avuta da Denny Montesi. Tornata al successo in tv, l’attrice e conduttrice frequenta anche un altro uomo, Walter Rodinò, suo coetaneo. In particolare è stato il portale Dagospia a lanciare la breve: “L’aquilotta è volata via!e Andrea Ruggieri si sono lasciati.una lunga crisi la showgirl ha fatto la valigia e ha cambiato casa”. Non ci sono ulteriori dettagli, ma a quanto pare c’era già da tempo aria di crisi tra i due. E pensare che soltanto il 22 aprile scorso, in occasione del ...

