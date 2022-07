Cos’è il lavoro subordinato? (Di venerdì 29 luglio 2022) Il lavoro subordinato, chiamato anche lavoro dipendente, è un rapporto di lavoro tra un individuo lavoratore e un datore di lavoro, che può essere una società, un’impresa individuale, uno studio professionale, un’associazione o altro. Nel contratto di lavoro subordinato il lavoratore si impegna a offrire le proprie prestazioni, che possono essere manuali o intellettuali, in cambio di una retribuzione definita a priori. Caratteristiche del contratto di lavoro subordinato All’interno del contratto di lavoro subordinato ci sono quindi due contraenti: Il lavoratore, chiamato lavoratore dipendente o prestatore di lavoro subordinato Il datore di lavoro, ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 29 luglio 2022) Il, chiamato anchedipendente, è un rapporto ditra un individuo lavoratore e un datore di, che può essere una società, un’impresa individuale, uno studio professionale, un’associazione o altro. Nel contratto diil lavoratore si impegna a offrire le proprie prestazioni, che possono essere manuali o intellettuali, in cambio di una retribuzione definita a priori. Caratteristiche del contratto diAll’interno del contratto dici sono quindi due contraenti: Il lavoratore, chiamato lavoratore dipendente o prestatore diIl datore di, ...

