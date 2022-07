Cose che hai in casa che puoi vendere per fare soldi (Di venerdì 29 luglio 2022) Per delle piccole operazioni di compravendita gli oggetti conservati in casa possono essere fonti per fare soldi in più, nel dettaglio quali Spesso nelle cantine, nei solai o semplicemente nei cassetti si nascondono piccole fortune dimenticate da anni. Le opportunità non mancano: dallo scambio e dalla compravendita in siti specializzati, dai mercatini dell’usato, molto popolari L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 29 luglio 2022) Per delle piccole operazioni di compravendita gli oggetti conservati inpossono essere fonti perin più, nel dettaglio quali Spesso nelle cantine, nei solai o semplicemente nei cassetti si nascondono piccole fortune dimenticate da anni. Le opportunità non mancano: dallo scambio e dalla compravendita in siti specializzati, dai mercatini dell’usato, molto popolari L'articolo proviene da Consumatore.com.

marattin : Quattro cose su cui @ItaliaViva ha lavorato nel Dl Semplificazioni e che oggi sono state approvate. Cose poco adatt… - fleinaudi : Liberali… quattro gatti. Dicono cose strane. Non si capisce quel che dicono. Sostengono che bisogna rispettarsi rec… - agorarai : 'La situazione è serissima, sono molto preoccupato. L'inflazione è molto alta, alcune aziende non riapriranno in au… - nickbluebox : RT @legalizzas: 'Carceri in Lombardia, sovraffollamento al 190%. Il rapporto Antigone record di suicidi in quello di Pavia, cinque in nove… - zugojapan : @58Franci85 @ElenaColomboMi @fillequisiffle Quelli pochi! Un'altra cosa molto rubata sono le forbici (che ora abbia… -