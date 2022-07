Cosa pensa De Luca di Salvini senza barba (Di venerdì 29 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNAPOLI – Il teatrino della politica si nutre per definizione di immagini. Di donne e uomini-immagine a favore di telecamere prima che di front runner, per dirla con Enrico Letta. In questi giorni, non è passato inosservato, quindi, il nuovo look di Matteo Salvini. Subito dopo aver contribuito alla caduta del Governo Draghi, quasi per voler cambiare subito pagina, ha tagliato la sua proverbiale barba. Ora: si sa che barba e baffi sono stati spesso e volentieri segni distintivi anche politici, da quella lunga di Marx a quella intoccabile dei talebani fino a quella odiata da Silvio Berlusconi che non la sopporta nè per se stesso nè sul viso dei suoi interlocutori. Fatto sta che oggi, un giudizio sul suo nuovo aspetto del leader della Lega è arrivato dal Governatore della Campania Vincenzo De ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 29 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNAPOLI – Il teatrino della politica si nutre per definizione di immagini. Di donne e uomini-immagine a favore di telecamere prima che di front runner, per dirla con Enrico Letta. In questi giorni, non è passato inosservato, quindi, il nuovo look di Matteo. Subito dopo aver contribuito alla caduta del Governo Draghi, quasi per voler cambiare subito pagina, ha tagliato la sua proverbiale. Ora: si sa chee baffi sono stati spesso e volentieri segni distintivi anche politici, da quella lunga di Marx a quella intoccabile dei talebani fino a quella odiata da Silvio Berlusconi che non la sopporta nè per se stesso nè sul viso dei suoi interlocutori. Fatto sta che oggi, un giudizio sul suo nuovo aspetto del leader della Lega è arrivato dal Governatore della Campania Vincenzo De ...

