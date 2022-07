CorSport: lo sponsor non paga, l’Inter oscura il logo. Rischia di perdere 80 milioni in 3 anni (Di venerdì 29 luglio 2022) l’Inter si trova di fronte un’altra grana: lo sponsor Digitalbits non ha pagato alcune rate scadute. Oggi il Corriere dello Sport ne scrive in un articolo a firma di Alessandro F. Giudice. “Secondo il Sole 24 Ore, dopo l’upgrade del marchio da sponsor di manica a main sponsor, l’azienda non avrebbe corrisposto alcune rate scadute. Dall’Inter non è arrivato comprensibilmente alcun commento, neppure le classiche smentite di ufficio, ma il brand Digitalbits è intanto sparito dal sito nerazzurro: una cosa senza precedenti per uno sponsor di maglia. Pare confermato che il logo non sarà esposto neppure domani, sui tabelloni luminosi piazzati a bordo campo nello stadio di Cesena, dove l’Inter affronterà in amichevole il Lione”. Giudice scrive ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 29 luglio 2022)si trova di fronte un’altra grana: loDigitalbits non hato alcune rate scadute. Oggi il Corriere dello Sport ne scrive in un articolo a firma di Alessandro F. Giudice. “Secondo il Sole 24 Ore, dopo l’upgrade del marchio dadi manica a main, l’azienda non avrebbe corrisposto alcune rate scadute. Dalnon è arrivato comprensibilmente alcun commento, neppure le classiche smentite di ufficio, ma il brand Digitalbits è intanto sparito dal sito nerazzurro: una cosa senza precedenti per unodi maglia. Pare confermato che ilnon sarà esposto neppure domani, sui tabelloni luminosi piazzati a bordo campo nello stadio di Cesena, doveaffronterà in amichevole il Lione”. Giudice scrive ...

