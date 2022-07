CorSport: in allenamento Spalletti ha provato Kim sul centrodestra nella difesa a quattro (Di venerdì 29 luglio 2022) Ieri il nuovo arrivato in casa Napoli, Kim Minjae, ha svolto il suo primo allenamento con la squadra di Spalletti. Il Corriere dello Sport dà qualche indicazione sul modo in cui il tecnico lo ha provato all’interno della difesa a quattro: in posizione di centrodestra. “Tatticamente, invece, da rilevare è la posizione che ieri Spalletti ha riconosciuto a Minjae all’interno della linea difensiva a quattro: marcatore di centrodestra con Juan Jesus al suo fianco. Sarà curioso vederlo all’opera con uno tra Rrahmani e Ostigard, destri naturali come lui nonché abituati ad occupare proprio quella posizione”. In occasione dell’amichevole di domenica con il Maiorca, il difensore dovrebbe essere impiegato per la prima volta. “Dovrebbe anche ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 29 luglio 2022) Ieri il nuovo arrivato in casa Napoli, Kim Minjae, ha svolto il suo primocon la squadra di. Il Corriere dello Sport dà qualche indicazione sul modo in cui il tecnico lo haall’interno della: in posizione di. “Tatticamente, invece, da rilevare è la posizione che ieriha riconosciuto a Minjae all’interno della linea difensiva a: marcatore dicon Juan Jesus al suo fianco. Sarà curioso vederlo all’opera con uno tra Rrahmani e Ostigard, destri naturali come lui nonché abituati ad occupare proprio quella posizione”. In occasione dell’amichevole di domenica con il Maiorca, il difensore dovrebbe essere impiegato per la prima volta. “Dovrebbe anche ...

