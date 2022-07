Coppa Italia, UFFICIALE: ampliato a 15 il numero di giocatori che è possibile portare in panchina (Di venerdì 29 luglio 2022) La Lega Serie A ha annunciato che in Coppa Italia ci potranno essere fino a 15 giocatori in panchina, oltre a confermare la soppressione della... Leggi su calciomercato (Di venerdì 29 luglio 2022) La Lega Serie A ha annunciato che inci potranno essere fino a 15in, oltre a confermare la soppressione della...

juventusfces : 6 Scudetti ?? 1 Coppa Italia ???? 4 Supercopa de Italia ?? 1 Champions League ?? ¡Feliz cumpleaños, Alessio Tacchinard… - sportli26181512 : Coppa Italia, UFFICIALE: ampliato a 15 il numero di giocatori che è possibile portare in panchina: La Lega Serie A… - aledeg_ : @Micantropo la coppa Italia l’abbiamo vinta contro di noi mentre la conference non l’abbiamo neanche giocata quindi… - LisiAlessio4 : @pazzamentejuve Che cazzata, la coppa italia che serve per lanciare alcuni giovani - TUTTOB1 : Ascoli: in Coppa Italia contro il Venezia squadra in campo con una maglia speciale -