Controlli nelle vigne Da settembre altri 900 uomini - Cronaca - lanazione.it (Di venerdì 29 luglio 2022) Tremila ispettori a cui se ne aggiungeranno 900 a partire dal 1 settembre. Sono i numeri dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro che annuncia il pugno di ferro contro i datori di lavoro che violano i ... Leggi su lanazione (Di venerdì 29 luglio 2022) Tremila ispettori a cui se ne aggiungeranno 900 a partire dal 1. Sono i numeri dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro che annuncia il pugno di ferro contro i datori di lavoro che violano i ...

Nazione_Siena : Controlli nelle vigne Da settembre altri 900 uomini - ParliamoDiNews : ADM: eseguiti controlli nelle sale slot di Ischia. Sorpreso a giocare alla Vlt con la tessera sanitaria di un altro… - AnnaP1953 : RT @Usicnazionale: 30 MILIONI DI #EURO PER IL #CATERING NELLE #CASERME E DOBBIAMO ASSISTERE A QUESTO? A #SanMiniato cibo avariato. In frig… - LFigli : RT @Usicnazionale: 30 MILIONI DI #EURO PER IL #CATERING NELLE #CASERME E DOBBIAMO ASSISTERE A QUESTO? A #SanMiniato cibo avariato. In frig… - Gianlorenzo_67 : RT @Usicnazionale: 30 MILIONI DI #EURO PER IL #CATERING NELLE #CASERME E DOBBIAMO ASSISTERE A QUESTO? A #SanMiniato cibo avariato. In frig… -