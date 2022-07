Controlli della Guardia Costiera | discarica a cielo aperto sulla Spiaggia delle Bambole a Sperlonga

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 29 luglio 2022) I militari del Nucleo Operativo Polizia Ambientale eSezione Navaledi Gaeta, supervisionati dal centro di Coordinamento Ambientale Marino di Civitavecchia, stanno portando avanti in questi giorni una serie di ispezioni sia presso gli impianti di trattamento reflui dei Comuni costieri e dell’entroterraprovincia di Latina e Frosinone e sia presso i principali corsi d’acqua superficiali. In aggiunta a tali, esperiti con il concorso del personale dei dipendenti uffici di Formia e Scauri e unitamente al personale tecnico dell’Arpa Lazio Sezione di Latina, viene dato riscontro alle segnalazioni che pervengono in merito alla presenza di schiuma o scie superficiale negli specchi acquei di varie località destinate alla balneazione. In tali ultimi ...