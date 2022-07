Conte: quella del Pd è un'ammucchiata, mai alleanze - Meloni: "Fdl sarà atlantista e al fianco dell'Ucraina" (Di venerdì 29 luglio 2022) Conferenza stampa Calenda - Carfagna - Gelmini. Il leader del M5s: 'Sul doppio mandato dimostreremo la coerenza con il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 29 luglio 2022) Conferenza stampa Calenda - Carfagna - Gelmini. Il leader del M5s: 'Sul doppio mandato dimostreremo la coerenza con il ...

GabrieleMuccino : Quella resistenza a dare le armi a Kiev non era un caso, vero Conte? Quanti affari con i russi sono stati interrott… - MediasetTgcom24 : Conte: 'Quella del Pd è un'ammucchiata, mai alleati' #giuseppeconte - lorepregliasco : Il nostro nuovissimo sondaggio per @SkyTG24. Il primo a testare diverse alleanze: PD con centristi (45%-36% a favor… - lucimicia2 : @improprealavie @CalmaeCose Hashtag lo scrivono pure male. Tutte ‘ste premure e un’acca non la sanno piazzare. Quan… - cocchi2a : RT @MediasetTgcom24: Conte: 'Quella del Pd è un'ammucchiata, mai alleati' #giuseppeconte -