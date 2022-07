Conte: 'Mou ha il mio stesso obiettivo: contrastare le superpotenze' (Di venerdì 29 luglio 2022) Antonio Conte prova a sotterrare l'ascia di guerra con José Mourinho proprio alla vigilia dell'amichevole che domani li vedrà avversari. In Premier League i loro rapporti furono tesissimi, tanto che ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 29 luglio 2022) Antonioprova a sotterrare l'ascia di guerra con José Mourinho proprio alla vigilia dell'amichevole che domani li vedrà avversari. In Premier League i loro rapporti furono tesissimi, tanto che ...

sportli26181512 : Conte: 'Mou ha il mio stesso obiettivo: contrastare le superpotenze': Conte: 'Mou ha il mio stesso obiettivo: contr… - Gazzetta_it : Conte tende la mano a Mou: “In passato rapporti tesi, ma c’è grande stima” #RomaTottenham - napolista : Dotto: #Conte vince i titoli come #Mou ma non è e non sarà mai un predatore di anime Sul Corsport. «Non seduce i s… - TuttoSuRoma : RT @siamo_la_Roma: ??? #Mou e #Conte ?? Due nemici di successo ?? Con tre squadre in comune #IlMessaggero #ASRoma - siamo_la_Roma : ??? #Mou e #Conte ?? Due nemici di successo ?? Con tre squadre in comune #IlMessaggero #ASRoma -