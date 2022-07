Conte disperato: il Pd è il partito dei salotti. Poche ore dopo: ma non escludiamo il dialogo… (Di venerdì 29 luglio 2022) Nessuno vorrebbe stare nei panni di Giuseppe Conte. Con la grana del doppio mandato. L’ultimatum di Grillo: o si torna alle origini o me ne vado. Di Battista che minaccia: potrei tornare. Il Pd che chiude le porte, almeno a parole. Di Maio che lo prende a male parole. Questo spiega le oscillazioni dialettiche del capo di un movimento ormai sgangherato. Due giorni fa scriveva su Fb che il campo largo era robaccia e a lui non interessava farne parte. “Il ‘campo largo’ va da Calenda, che non esce dalle Ztl e dai salotti buoni nemmeno per sbaglio, a Brunetta che insulta i lavoratori nei suoi comizi – fino a Renzi che raccoglie le firme per smantellare i sostegni contro la povertà. Noi siamo altro, non mettiamo la polvere sotto il tappeto”. E ne aveva anche per il Pd: “Auguro al Pd e a tutti i suoi numerosi compagni di viaggio buona fortuna, ne avranno ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 29 luglio 2022) Nessuno vorrebbe stare nei panni di Giuseppe. Con la grana del doppio mandato. L’ultimatum di Grillo: o si torna alle origini o me ne vado. Di Battista che minaccia: potrei tornare. Il Pd che chiude le porte, almeno a parole. Di Maio che lo prende a male parole. Questo spiega le oscillazioni dialettiche del capo di un movimento ormai sgangherato. Due giorni fa scriveva su Fb che il campo largo era robaccia e a lui non interessava farne parte. “Il ‘campo largo’ va da Calenda, che non esce dalle Ztl e daibuoni nemmeno per sbaglio, a Brunetta che insulta i lavoratori nei suoi comizi – fino a Renzi che raccoglie le firme per smantellare i sostegni contro la povertà. Noi siamo altro, non mettiamo la polvere sotto il tappeto”. E ne aveva anche per il Pd: “Auguro al Pd e a tutti i suoi numerosi compagni di viaggio buona fortuna, ne avranno ...

