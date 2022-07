Consegnata Norwegian Prima, la nave da crociera di Fincantieri (Di venerdì 29 luglio 2022) Consegnata Norwegian Prima, la Prima di sei navi da crociera di nuova generazione della nuova classe Prima per Norwegian Cruise Line (NCL). La consegna è stata effettuata oggi nello stabilimento di Fincantieri a Marghera, alla presenza di Harry Sommer, President e Chief Executive Officer di Norwegian Cruise Line, Frank Del Rio, President e Chief Executive Officer di Norwegian Cruise Line Holdings Ltd, e Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri. Norwegian Prima è la nave del futuro La nuova nave da crociera si presenta con una stazza lorda di 142.500 tonnellate, quasi 300 metri ... Leggi su nonsolonautica (Di venerdì 29 luglio 2022), ladi sei navi dadi nuova generazione della nuova classeperCruise Line (NCL). La consegna è stata effettuata oggi nello stabilimento dia Marghera, alla presenza di Harry Sommer, President e Chief Executive Officer diCruise Line, Frank Del Rio, President e Chief Executive Officer diCruise Line Holdings Ltd, e Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale diè ladel futuro La nuovadasi presenta con una stazza lorda di 142.500 tonnellate, quasi 300 metri ...

