Condannato per abusi in famiglia, poi la moglie muore Al padre violento spetta l'eredità, la figlia si oppone (Di venerdì 29 luglio 2022) Petizione di una 30enne per estendere la legge sulla "indegnità ereditaria": il padre commise abusi in famiglia, ora può beneficiare dell'eredità della moglie Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 29 luglio 2022) Petizione di una 30enne per estendere la legge sulla "indegnità ereditaria": ilcommisein, ora può beneficiare dell'dellaSegui su affaritaliani.it

petergomezblog : L’ex senatore di Forza Italia Enrico Piccinelli condannato in primo grado a cinque anni per corruzione… - fattoquotidiano : L'ex presidente degli industriali siciliani è stato condannato in Appello a 8 anni per associazione a delinquere fi… - reportrai3 : La corte di Caltanissetta ha condannato la giudice Silvana Saguto a 8 anni e 10 mesi per corruzione, concussione e… - ChiranAngelgela : La pena capitale è già di per sé aberrante e insensata. Ma tenere un condannato nel braccio della morte per 28 anni… - GINA32451015 : RT @Rosabianca123: @Emilystellaemi2 Emily, li ci vado per lavoro, conoscevo quei randagi buonissimi, non infastidivano nessuno e spesso dor… -