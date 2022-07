“Con la regola M5s dei due mandati anche la Raggi è fuori”: ecco perché l’ex sindaca non è candidabile (Di venerdì 29 luglio 2022) Salta anche Virginia Raggi nello stop alla deroga dei due mandati nel M5s. In ore concitate per il Movimento molti, tra i ‘veterani’, si chiedevano se anche l’ex sindaca di Roma rimanesse a bocca asciutta dopo il niet di Beppe Grillo. Il suo, infatti, è un caso particolare, ovvero “il combinato disposto del mandato che non si conta per i consiglieri comunali di opposizione e il passaggio da un ruolo ad un altro inaugurato per Giancarlo Cancelleri”, che ha lasciato la Regione Sicilia per andare a fare il sottosegretario, ‘deroga’ voluta per lui dall’ex capo politico Luigi Di Maio tra mille polemiche. Raggi, infatti, siede in Campidoglio -forte di tre mandati alle spalle- per correre alle elezioni politiche dovrebbe lasciare il suo ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 29 luglio 2022) SaltaVirginianello stop alla deroga dei duenel M5s. In ore concitate per il Movimento molti, tra i ‘veterani’, si chiedevano sedi Roma rimanesse a bocca asciutta dopo il niet di Beppe Grillo. Il suo, infatti, è un caso particolare, ovvero “il combinato disposto del mandato che non si conta per i consiglieri comunali di opposizione e il passaggio da un ruolo ad un altro inaugurato per Giancarlo Cancelleri”, che ha lasciato la Regione Sicilia per andare a fare il sottosegretario, ‘deroga’ voluta per lui dalcapo politico Luigi Di Maio tra mille polemiche., infatti, siede in Campidoglio -forte di trealle spalle- per correre alle elezioni politiche dovrebbe lasciare il suo ...

