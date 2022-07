Comune Milano, San Siro vetusto e costosto: ecco il perché del no ai referendum (Di venerdì 29 luglio 2022) Svelate le regioni del no ai referendum per salvare San Siro Nei giorni scorsi il Comune di Milano ha rigettato la proposta (doppia) di referendum dei comitati pro-San Siro contro l’abbattimento dell’impinato attuale. Nella serata di ieri, riporta Calcio e Finanza, è arrivata la conferma ufficiale della bocciatura dei due quesiti referendari proposti. Le richieste di referendum riguardavano due quesiti: uno propositivo per salvaguardare l’attuale Meazza con una ristrutturazione e uno abrogativo per cancellare la delibera della giunta comunale che aveva approvato il pubblico interessere per il progetto delle due società. Il Collegio dei Garanti nella sua decisione pubblicata sull’albo pretorio del Comune non esclude, la strada del ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 29 luglio 2022) Svelate le regioni del no aiper salvare SanNei giorni scorsi ildiha rigettato la proposta (doppia) didei comitati pro-Sancontro l’abbattimento dell’impinato attuale. Nella serata di ieri, riporta Calcio e Finanza, è arrivata la conferma ufficiale della bocciatura dei due quesiti referendari proposti. Le richieste diriguardavano due quesiti: uno propositivo per salvaguardare l’attuale Meazza con una ristrutturazione e uno abrogativo per cancellare la delibera della giunta comunale che aveva approvato il pubblico interessere per il progetto delle due società. Il Collegio dei Garanti nella sua decisione pubblicata sull’albo pretorio delnon esclude, la strada del ...

ComuneMI : Anche un breve percorso può diventare un viaggio in compagnia di un libro ?? ?? Nel mezzanino di Porta Venezia è spu… - mimmoocapone : @RossellaRome @danywolfy Devo dire che a Milano è molto comune/usuale vedere coppie gay tenersi per mano. - TuttoSuMilano : RT @ladysilviait: Sgomberato l'ex Liceo Omero a Bruzzano - Claudia54816850 : @AndreaC01331998 @AndreaB99907056 @GiorgiaMeloni @FrancescoLollo1 Ne è certo? Come siete bravi a girar la frittata!… - ladysilviait : Sgomberato l'ex Liceo Omero a Bruzzano -