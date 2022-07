Come vanno le relazioni industriali in Leonardo? Il punto di Gambardella (Uilm) (Di venerdì 29 luglio 2022) Con la riunione del 28 luglio scorso si sono conclusi gli incontri di informativa annuale delle cinque divisioni di Leonardo (Aerostrutture, Elicotteri, Velivoli, Elettronica, Cyber&Security) in cui sono state rappresentate le linee strategiche, andamento economico, mercati di riferimento volumi di attività, carichi di lavoro e organici. Nelle riunioni dei singoli segmenti, è stato confermato il buon andamento complessivo del gruppo aerospaziale e delle diverse aree di business, in coerenza con le stime per l’anno in corso, ad eccezione della componente aeronautica civile che ancora risente dei ridotti volumi di domanda da parte dei principali operatori del mercato, in parte compensata dall’incremento di quella militare. In prospettiva, sono numerose le sfide che attendono la ex Finmeccanica, in particolare nel contesto europeo in cui potrà avere successo la ... Leggi su formiche (Di venerdì 29 luglio 2022) Con la riunione del 28 luglio scorso si sono conclusi gli incontri di informativa annuale delle cinque divisioni di(Aerostrutture, Elicotteri, Velivoli, Elettronica, Cyber&Security) in cui sono state rappresentate le linee strategiche, andamento economico, mercati di riferimento volumi di attività, carichi di lavoro e organici. Nelle riunioni dei singoli segmenti, è stato confermato il buon andamento complessivo del gruppo aerospaziale e delle diverse aree di business, in coerenza con le stime per l’anno in corso, ad eccezione della componente aeronautica civile che ancora risente dei ridotti volumi di domanda da parte dei principali operatori del mercato, in parte compensata dall’incremento di quella militare. In prospettiva, sono numerose le sfide che attendono la ex Finmeccanica, in particolare nel contesto europeo in cui potrà avere successo la ...

