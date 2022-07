Coleen Rooney ha vinto “la guerra delle Wags” | il tribunale ha dato torto a Rebekah Vardy

(Di venerdì 29 luglio 2022) Dopo tre anni di risposte e contro risposte è finalmente concluso il processo che ha avuto enorme eco mediatica nel Regno Unito: quello tra, moglie di Wayne, e, consorte di Jamie. L’inchiesta ha attirato l’attenzione dei tabloid e dell’opinione pubblica inglese per via della ferociaaccuse,lacrime esfarzose parate in. Il giudice dell’Alta Corte di Londra haragione alla moglie dell’ex attaccante del Manchester United ribaltando la sentenza di primo grado del novembre 2020. Quest’ultima, infatti, aveva deciso in favore della compagna del centravanti del Leicester, imponendo ail pagamento di circa 30mila euro di spese legali. L’appello, però, ha ...

Corriere della Sera

Venerdì Rebekah Vardy, moglie del calciatore del Leicester Jamie Vardy, ha perso la causa per diffamazione che aveva intentato quasi due anni fa contro, sposata con l'ex attaccante del Manchester United Wayne. Il processo, seguitissimo dai giornali scandalistici inglesi, riguardava una vicenda iniziata nel 2019, quando...Trionfo pere umiliazione per Rebekah Vardy nella cosiddetta "guerra delle Wags", ossia la battaglia giudiziaria fra ex amiche combattuta a Londra senza esclusione di colpi e in favor di telecamere ... «È stata Rebekah Vardy»: Coleen Rooney vince la causa sul caso «Wagatha Christie» Non solo Coleen Rooney non l'ha diffamata, ha stabilito il tribunale di Londra che si è occupato del seguitissimo caso, ma aveva ragione ad accusarla Venerdì Rebekah Vardy, moglie del calciatore del ...E' arrivato il verdetto sul caso "Wagatha Christie": Rebekah Vardy colpevole, appello a favore di Coleen Rooney.