Colao | ‘al via lavori per portare banda ultralarga nel paese’

(Adnkronos) – Sono stati firmati oggi, alla presenza del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, i contratti per l'avvio dei lavori relativi ai bandi Italia a 1 Giga e Italia 5G tra l'Amministratore delegato di Infratel Italia, Marco Bellezza e i rappresentanti delle aziende aggiudicatarie Inwit, Open fiber e Tim. Entrano così nell'operatività le attività per portare entro il 2026 internet veloce in circa 7 milioni di civici, potenziare la tecnologia 5G in oltre 11.000 siti radiomobili esistenti e per la creazione di nuove stazioni radiomobili in quasi 1.400 aree del Paese, considerate a fallimento di mercato. Ai lavori relativi al bando "Italia a 1 Giga" sono stati destinati 3,4 miliardi di euro, per le reti mobili 5G sono stati destinati, con due bandi a incentivo ...

