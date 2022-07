Clima: ordine medici, anche il sistema salute inquina (Di venerdì 29 luglio 2022) anche il sistema salute incide sul cambiamento Climatico. Lo hanno affermato gli stessi medici durante l'incontro 'La crisi Climatica è una crisi sanitaria' che si è svolto al meeting europeo di ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 29 luglio 2022)ilincide sul cambiamentotico. Lo hanno affermato gli stessidurante l'incontro 'La crisitica è una crisi sanitaria' che si è svolto al meeting europeo di ...

fjadanza : sentendo il clima che vivono alcune città, ripenso allo slogan 'se no diventa un far west' bene adesso ce l'avete i… - marco_disca : RT @DuccioTessadri: In buona sostanza, per un motivo (salute, clima, evasione fiscale) o l'altro (ordine pubblico, immigrati), ogni schiera… - lellinara : RT @DuccioTessadri: In buona sostanza, per un motivo (salute, clima, evasione fiscale) o l'altro (ordine pubblico, immigrati), ogni schiera… - SoniaLaVera : RT @DuccioTessadri: In buona sostanza, per un motivo (salute, clima, evasione fiscale) o l'altro (ordine pubblico, immigrati), ogni schiera… - zaccog : RT @DuccioTessadri: In buona sostanza, per un motivo (salute, clima, evasione fiscale) o l'altro (ordine pubblico, immigrati), ogni schiera… -