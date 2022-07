Civitanova Marche | nigeriano ucciso a colpi di stampella in centro Fermato l’aggressore | un 32enne italiano | “Importunava la mia fidanzata”

(Di venerdì 29 luglio 2022) La vittima è un 39enne,to per strada davanti a tutti. La polizia sta ascoltando i testimoni.arrestato con l’accusa di omicidio volontario e rapina: dopo il pestaggio ha rubato alla vittima il cellulare

Così è stato ammazzato un ambulante di 39 anni di origine nigeriana, Alika Ogorchukwu , aggredito per strada a. Ad ucciderlo è stato un uomo di 32 anni: secondo Cronache maceratesi ...- L'aggressore, salernitano di 32 anni subito fermato dagli agenti, avrebbe usato la stampella che aiutava la vittima (39 anni) a camminare per colpirlo a morte. Alcuni testimoni avrebbero ripreso la ...Aveva 39 anni ed era originario della Nigeria: è stato ucciso oggi, 29 luglio 2022, da un italiano, che avrebbe reagito a un apprezzamento che l'uomo avrebbe fatto alla sua fidanzata. A quanto si e' a ...Aggredito e ucciso a colpi di stampella, la sua, in pieno centro a Civitanova Marche (Macerata). E’ successo oggi, alle 14, lungo corso Umberto I. La vittima ...