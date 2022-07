Civitanova Marche, nigeriano ucciso a bastonate per strada. Fermato l’omicida (Di venerdì 29 luglio 2022) La vittima è un 39enne nigeriano, colpito per strada davanti a tutti con la stampella che usava per sorreggersi e fare l’elemosina. In stato di fermo un italiano di 32 anni originario della Campania. La polizia sta ascoltando i testimoni Leggi su corriere (Di venerdì 29 luglio 2022) La vittima è un 39enne, colpito perdavanti a tutti con la stampella che usava per sorreggersi e fare l’elemosina. In stato di fermo un italiano di 32 anni originario della Campania. La polizia sta ascoltando i testimoni

