Civitanova Marche | nigeriano ucciso a bastonate per strada dopo gli apprezzamenti a una donna

(Di venerdì 29 luglio 2022) La vittima è un 39enne, colpito perdavanti a tutti con la stampella che usava per sorreggersi e fare l’elemosina. In stato di fermo un italiano di 32 anni originario della Campania. La polizia sta ascoltando i testimoni

Si chiamava Alika Ogorchukwu e aveva 39 anni (li avrebbe compiuti il 10 novembre prossimo) il nigeriano ucciso aoggi da un italiano: la violenza e la morte per un apprezzamento a una ragazza. L'uomo risiedeva a San Severinoma era solito spostarsi sulla costa, a, per chiedere ...E' accaduto oggi verso le 14 lungo corso Umberto a. La Croce Gialla di Recanati ha prestato i primi soccorsi al ferito ma non c'è stato nulla da fare. L'aggressore è stato arrestato.Un nigeriano di 39 anni è stato ucciso da un italiano: è accaduto oggi lungo corso Umberto a Civitanova Marche ...Per aver fatto degli apprezzamenti su una donna, un ambulante nigeriano di 39 anni è stato aggredito dall'accompagnatore di lei che lo ha colpito con una stampella fino ad ucciderlo. E' accaduto oggi ...